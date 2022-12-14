2022/12/14 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قــدرت وزارة التربية الحاجة الفعلية لتغطية نفقات المنحة المالية للتلاميذ والطلبة بـ2 ترليون دينار، مشيرة إلى أن تخصيص تلك المبالغ خاضع للوضع المالي العام للبلد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد لـ "الصباح": إن "منحة التلاميذ والطلبة أقرت بناء على تشريعات سابقة"، منوها "بوجود تحرك نيابي بشأن إمكانية تخصيص أمــوال لهذا الجانب في حال وجود وفرة مالي".

وأوضـــح، السيد أن "الـحـاجـة الفعلية لتخصيصات هذه المنحة تقدر بـ 2 ترليون دينار، إذا ما علمنا أن هناك أكثر من 13 مليون تلميذ وطالب في عموم العراق".

وأضاف أن "وزارة التربية مع هذا المسعى، إلا أن إقــرار تلك المبالغ خاضع للوضع المالي العام في البلد برغم الأولويات الموجودة لدى الـوزارة"، لافتا إلى أن "تلك المنحة ومنذ إقرارها قبل سنوات ولغاية الآن لم تدرج ضمن الموازنة التي تخضع لمراجعة وتقديرات من قبل الجهات المعنية كالحكومة ممثلة بـوزارة المالية ومجلس النواب".

وشــدد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية على "ضرورة أن يتم تمرير المنحة من خلال مجموعة من القنوات الدستورية الخاصة بتشريع الموازنة".

وكان مجلس النواب قد أقر قانون منحة تلاميذ المــدارس الحكومية أواخــر عام 2013 وعد نافذا من تاريخ 1/10 /2014 ، وتضمن صــرف منحة مالية شهرية للتلاميذ والطلاب في المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية الحكومية والمدارس التابعة إلـى دواويــن الأوقــاف والشؤون الدينية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: نحتاج 2 ترليون دينار لصرف منحة التلاميذ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية: نحتاج 2 ترليون دينار لصرف منحة التلاميذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).