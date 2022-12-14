2022/12/14 | 10:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الأربعاء، في البورصة المحلية.وسجَّلت أسعار بيع الدولار 151500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 151300 دينار لكل 100 دولار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدولار يواصل الارتفاع في بورصة بغداد المركز الخبري الوطني.

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