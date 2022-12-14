للمرة الأولى.. ناسا تجري مسحا لمسطحات المياه على الأرض

2022/12/14 | 10:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، عبر تغريدات على حسابها في موقع تويتر، أن بعثة دولية لتثبيت قمر صناعي في المدار تستعد للانطلاق من جنوب كاليفورنيا يوم الخميس في مهمة علمية كبرى لإجراء مسح شامل للمحيطات والبحيرات والأنهار على مستوى العالم لأول مرة.

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