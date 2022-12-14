الدولار ينخفض عالمياً

2022/12/14 | 10:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كافح الدولار الأمريكي لكسب موطئ قدم، اليوم الأربعاء، بعد هبوط حاد خلال الليل على خلفية بيانات تضخم أقل من المتوقع مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرسم مسارا معتدلا لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية ، بنسبة 0.067٪ إلى 104.000 ، بعد أن انخفض بنسبة 0.9٪ خلال الليل.

وأظهر تقرير من وزارة العمل يوم أمس الثلاثاء، ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أقل من المتوقع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر تشرين الثاني ، مع ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية بأقل من 15 شهرًا.

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