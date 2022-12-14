خمس مباريات في الدوري الممتاز لكرة القدم اليوم

2022/12/14 | 10:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تنطلق اليوم الأربعاء، مباريات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم بإقامة خمس مواجهات.

في المباراة الأولى سيواجه الكهرباء فريق النجف على ملعب الزوراء عند الساعة الثانية ظهراً.

وفي ذات التوقيت يلاعب الصناعة فريق دهوك على ملعب الصناعة.

وعند الساعة الثانية أيضاً، يلاقي الكرخ فريق الشرطة على ملعب المدينة الدولي.

وعند الساعة الرابعة و15 دقيقة، يواجه كربلاء فريق القاسم على ملعب كربلاء الدولي.

وفي ختام مواجهات اليوم، يلاقي القوة الجوية فريق النفط على ملعب الشعب الدولي.

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