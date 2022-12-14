انخفاض إنتاج النفط لـ 10 دول في اوبك .. العراق واحدها منها

2022/12/14 | 11:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت منظمة أوبك، يوم الأربعاء، أن إنتاج الدول الأعضاء الـ 13 في المنظمة من النفط انخفض ليصل الى 28.826 مليون برميل يوميًا بانخفاض مقداره 744 ألف برميل يوميا عن شهر تشرين الثاني الماضي بعد انخفاض إنتاج العراق وتسع دول أخرى

وبحسب التقرير الشهري لمنظمة أوبك ،فإن “أكبر الانخفاضات جاءت أولاً من السعودية اذ تراجع انتاجها النفطي نحو 404 آلاف برميل يوميا ليصل الى 10.474 ملايين برميل، يليها الإمارات بانخفاض 149 ألف برميل يوميا، يليها الكويت بانخفاض 121 ألف برميل يوميا، يليها العراق بانخفاض 117 الف برميل يوميا ليصل إنتاجه إلى 4.465 ملايين برميل”.

واشارت المنظمة الى ان “الزيادات جاءت من نيجيريا إذ ارتفع إنتاجها النفطي بنحو 92 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 1.158 مليون برميل يوميًا، يليها أنغولا إلى 38 الف برميل يوميا “.

وأبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2022 و2023، مبينة أن التباطؤ الاقتصادي كان واضحًا تمامًا، إلا أن هناك جانبًا صعوديًا محتملًا، مثل تخفيف سياسة “صفر-كوفيد” الصينية.

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