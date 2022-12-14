14 ألف مخالفة متنوعة .. مع بدأ تطبيق الحملة الوطنية للحفاظ على سلامة المرور

2022/12/14 | 11:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الأربعاء، رصد نحو 14 ألف مخالفة متنوعة، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق إجراءات تنظيم السير في شوارع العراق، فيما شددت قوات الأمن بالعاصمة بغداد إجراءاتها دعما للمرور.

وأكدت المديرية ، “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، ومواصلة واجباتها المكلفة بها لفرض هيبة القانون المروري والعمل على إيجاد أفضل السبل الكفيلة لجعل الشارع أكثر انسيابية حفاظا على أرواح المواطنين”، مشيرة الى رصد نحو 14 ألف مخالفة متنوعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

ومع بداية صباح الأربعاء، شرعت قيادة شرطة بغداد بدعمها الكامل لإجراءات مديرية المرور العامة في تطبيق القوانين والأنظمة المرورية بشكل صارم.

وأوضحت الشرطة في بيانها، أن ذلك يأتي انطلاقا من مبدأ الحفاظ على سلامة المواطنين مستخدمي الطريق وحفاظا على الأمن والنظام.

وأهابت قيادة شرطة الكرخ، بالمواطنين “الالتزام التام بالنظام والقانون واستخدام الطريق بالطريقة المثلى”.

وكانت وزارة الداخلية العراقية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، انطلاق “حملة وطنية” لأجل الحفاظ على سلامة المرور في الشوارع العامة ببغداد والمحافظات كافة، ومنع الإجراءات غير النظامية التي يشهدها الشارع منذ مدة.

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