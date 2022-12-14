قطر.. وفاة حارس أمن بعد

2022/12/14 | 11:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي حارس أمن من الجنسية الكينية سقط من الطابق الثامن في استاد لوسيل خلال وقت عمله، وفقا لما أكدته عائلته لـCNN.

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