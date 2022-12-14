النزاهة: الحجز الاحتياطي على أموال المُتَّهم الهارب وكيل وزير الكهرباء سابقاً ومنع سفره

2022/12/14 | 11:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، وضع الحجز الاحتياطي على أموال وكيل وزير الكهرباء سابقاً ومنع سفره.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة حسب بيان إنه “صدر قرار بوضع الحجز الاحتياطيِّ على أموال المُتَّهم الهارب وكيل وزير الكهرباء سابقاً ومنع سفره”.… Readmore

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