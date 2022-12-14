واشنطن مستعدة لتزويد كييف صواريخ باتريوت

2022/12/14 | 11:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وسائل إعلام أميركية الثلاثاء عن مسؤولين لم تسمّهم أنّ الولايات المتّحدة أصبحت، بعد طول تردّد، جاهزة لتلبية طلب كييف تزويد الجيش الأوكراني بطارية صواريخ باتريوت.وقالت شبكة “سي إن إن” الإخبارية إنّ الموافقة النهائية على هذا التسليح النوعي يمكن … Readmore

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