جريح بانفجار يستهدف دورية للجيش شمالي بغداد

2022/12/14 | 11:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أنفجرت صباح اليوم الأربعاء، عبوة ناسفة استهدفت دورية تابعة للجيش ضمن قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد.وذكر مصدر امني لـ / المركز الخبري الوطني/،ان “الانفجار أسفر عن اصابة منتسب بجروح خطيرة […]

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