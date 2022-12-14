2022/12/14 | 11:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ، اليوم الأربعاء ،مع رئيس ديوان الوقف السني مشعان الخزرجي متابعة الدعاوى المعروضة على المحاكم الخاصة بالديوان.وذكر اعلام القضاء في بيان تلقاه / […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيدان والخزرجي يبحثان الدعاوى الخاصة بديوان الوقف السني المركز الخبري الوطني.

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