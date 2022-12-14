2022/12/14 | 11:24 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة: وضع الحجز الاحتياطي على أموال وكيل وزير الكهرباء ومنع سفره هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/14 | 11:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: وضع الحجز الاحتياطي على أموال وكيل وزير الكهرباء ومنع سفره) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: وضع الحجز الاحتياطي على أموال وكيل وزير الكهرباء ومنع سفره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).