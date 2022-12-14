2022/12/14 | 11:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باستشهاد ضابط برتبة مقدم ركن واصابة مساعده ومنتسب اخر بانفجار عبوة ناسفة في الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبوة ناسفة تودي بحياة آمر فوج وتصيب منتسبين اثنين في الطارمية ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبوة ناسفة تودي بحياة آمر فوج وتصيب منتسبين اثنين في الطارمية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).