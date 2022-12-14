ارتفاع أسعار الذهب محلياً

2022/12/14 | 11:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 368 ألفاً و105 دنانير، مستثناة منه أجور الصياغة.

أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 420 ألفاً و680 ديناراً عدا أجور الصياغة.

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