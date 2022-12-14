البحرين.. رجل يقتل شقيقه طعنا

2022/12/14 | 11:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم شخص على قتل شقيقه طعنا في البحرين بعد مشاجرة بينهما بسبب خلافات شخصية بينهما، حسبما أفادت، الأربعاء، وزارة الداخلية بالدولة الخليجية.

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