2022/12/14 | 11:39 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزامناً مع حملة دولية كبرى اعتمدتها الأمم المتحدة البصرة – سعدي السند: «كلنا من أجل مستقبل خالٍ من العنف ضد النساء « … هذا هو شعار المؤتمر الموسع الذي أقامه قصر الثقافة في البصرة التابع لدائرة العلاقات الثقافية في وزارة الثقافة بالتعاون مع المكتبة المركزية العامة وقسم تمكين المرأة في ديوان محافظة البصرة ليتزامن المؤتمر ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصر الثقافة في البصرة يبحث أهمية إنهاء العنف ضد المرأة) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصر الثقافة في البصرة يبحث أهمية إنهاء العنف ضد المرأة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).