المكسيكي راموس يقود مباراة المغرب وفرنسا.. اليوم

2022/12/14 | 11:39 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيناريو ركلات الترجيح يبشر الأطلسي أمام الديوك الدوحة ـ وكالات: يلتقي المنتخبان الفرنسي والمغربي للمرة الأولى رسمياً في بطولة كبرى عندما يتواجهان مساء اليوم الأربعاء على ملعب البيت في مدينة الخور ضمن الدور نصف النهائي في كأس العالم FIFA قطر 2022™.كانت هناك خمس مواجهات فقط بين «الزرق» و»أسود الأطلس»، لم تكن أبدًا في مسابقة رسمية، ...

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