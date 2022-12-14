ستة سباقات قصيرة لفورمولا 1 في موسم 2023

2022/12/14 | 11:39 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هولندا تحتفظ باستضافة الجائزة الكبرى حتى 2025 العواصم ـ وكالات: تستضيف أذربيجان وقطر والنمسا والبرازيل ومدينة أوستن الأمريكية وسبا في بلجيكا، السباقات القصيرة ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1» في موسم 2023.وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الموسم الجديد للسباقات سينطلق في البحرين يوم الخامس من آذار المقبل، على أن يختتم ...

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