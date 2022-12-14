2022/12/14 | 11:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن السناتور الجمهوري ماركو روبيو الثلاثاء 13 كانون الأول ديسمبر، عن تشريع مدعوم من أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لحظر تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني الشهير تيك توك، مما يزيد الضغط على شركة بايت دانس المالكة للتطبيق وسط مخاوف أميركية من إمكانية استخدام التطبيق في التجسس على الأميركيين واستنكار لما يقدَم من خلاله من […]

ظهرت المقالة مشرّعون أميركيون يقدمون مشروع قانون لحظر تطبيق “تيك توك” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشرّعون أميركيون يقدمون مشروع قانون لحظر تطبيق “تيك توك”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشرّعون أميركيون يقدمون مشروع قانون لحظر تطبيق “تيك توك”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).