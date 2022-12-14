أسعار الدولار تسجل قفزة

2022/12/14 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الأربعاء، قفزةً كبيرةً في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم 151250 دينارا مقابل 100 دولار".

وأضاف أن "اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 152,500 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 151,500 دينارا لكل 100 دولار".

فيما كانت الاسعار يوم امس الثلاثاء 150300 دينار مقابل 100 دولار.

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