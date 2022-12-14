"الدم بالدم".. تفاصيل عملية تصفية لاثنين من عشيرة "مطلوبة" للثأر

2022/12/14 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

اعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي الماجدي، اليوم الاربعاء، عن مقتل مواطنين اثنين بقضاء الزبير اثر مشاجرة بين ابناء عشيرتين، مبينا ان القوات الامنية طوقت مكان الحادث وتبحث حاليا عن القاتل الذي تم تشخيصه.

وقال الماجدي لـ (بغداد اليوم) إن "نزاعا عشائريا اندلع بين عشيرتين في وقت سابق ما اسفر عن مقتل شخص من ابناء عشيرة المجني عليه، واليوم اقبل اخو الضحية على ارتكاب جريمة قتل بحق اثنين من عشيرة الجاني ، مشيرا الى ان "القوات الامنية طوقت مكان الحادث بالكامل ".

وبين ان "القاتل سبق وان قُتل احد إخوته على يد من قتلهم اليوم وعليه فعملية القتل ردة فعل لكن هذا غير مبرر ولا يسمح به ونحن نبحث حاليا عن القاتل لتطويق هذه المشاجرة ".

هذا وتشهد البصرة منذ اكثر من سنة استقرارا امنيا نسبيا خصوصا بما يتعلق بالنزاعات العشائرية، بعد ان كانت تعاني من نزاعات مستمرة اسفرت عن مقتل العشرات من ابناء العشائر المتخاصمة .





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