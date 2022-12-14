النيران تعاود الاشتعال في بناية الوزيرية والدفاع المدني تستنفر

2022/12/14 | 12:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باندلاع النيران مرة أخرى في بناية الوزيرية في العاصمة بغداد.

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