2022/12/14 | 12:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 13 ساعة

المالية تحسم مصير محاضري 2020

منذ 14 ساعة

الخدمات النيابية تكشف عن قرب توزيع أراضي لساكني العشوائيات

منذ 14 ساعة

مستشار رئيس الوزراء: لجنة تعويضات الكويت بصدد غلق حساباتها وتصفية كافة المتعلقات

منذ 14 ساعة

تحرك نيابي لتحديد سعر ثابت للأراضي المشمولة بالتمليك

منذ 15 ساعة

الهجرة النيابية: جهات سياسية تمنع غلق ملف النازحين

منذ 15 ساعة

برلماني يبين مدى إمكانية تنفيذ قرار الغاء امتيازات المسؤولين

منذ 15 ساعة

القانونية النيابية توضح بشأن استملاك الاراضي الزراعية

منذ 17 ساعة

أهم أسباب تأخر إرسال الموازنة إلى البرلمان..



أحدها “أزليّ”!

منذ 17 ساعة

الاتحاد الكردستاني: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء سياسة الديمقراطي داخل الإقليم

منذ 18 ساعة

مقررات مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة السوداني

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يدعو من كربلاء إلى دعم الحكومة واستثمار الفرص المعززة بالوفرة المالية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يدعو من كربلاء إلى دعم الحكومة واستثمار الفرص المعززة بالوفرة المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).