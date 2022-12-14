الكهرباء: معدل التجهيز ببغداد وصل لـ 18 ساعة ومشاريع جديدة في 2023

2022/12/14 | 12:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت شركة توزيع كهرباء بغداد، اليوم الأربعاء، عن خطة شاملة لإنشاء محطات توزيع جديدة، فيما أكدت أن معدل التجهيز وصل إلى 18 ساعة في اليوم.

وقال مدير مركز بغداد في الشركة احمد محسن يوسف في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "الشركة العامة لتوزيع الكهرباء بغداد أعدت خطة شاملة تمثلت بإنشاء محطات التوزيع التحويلية واستحداث مغذيات 11 و 33 لاستيعاب وفك اختناقات الشبكة الهوائية في معظم المحافظة".

وأضاف أنه "تمّت زيادة مغذيات الـ 11 كي في عن الأعوام السابقة، حيث وصلت الشبكة الكهربائية إلى 2800 مغذي في الوقت الحالي"، مشيراً إلى أن "الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد في طور استيعاب ومد مغذيات لحل اختناقات صيف 2023".

وأكد أن "مستويات معدل التجهيز وصلت الى 18 ساعة"، لافتاً إلى أن "هناك عدة مشاريع في الوقت الحالي تم الشروع بها لاستيعاب وإنجاز خطة 2023".

وبين أن "هناك محددات في بعض المناطق ببغداد بسبب الصيانات المبرمجة والاضطرارية"، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص خطة استيعاب الطاقة لموسمي الشتاء والصيف المقبل".

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