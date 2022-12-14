تشكيلة فرنسا المتوقعة لمواجهة المغرب في نصف نهائي مونديال قطر

2022/12/14 | 12:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ من المنتظر أن يعتمد مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشامب، على نفس التشكيلة التي خاضت المباريات السابقة في مونديال قطر، وذلك عندما يواجه المغرب في نصف النهائي، مساء اليوم الأربعاء.وتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش، على ملعب البيت في مدينة الخور القطرية.وبحسب موقع “هوسكورد” العالمي، فقد قرر ديشامب مهاجمة […]

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