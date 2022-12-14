شمس العراق أجمل من سواها

2022/12/14 | 12:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسن مدن - كاتب بحريني

أخيراً تحقق الحلم.



قرّت العين برؤية

بغداد بعد عقود مرّت على رؤيتي لها آخر

مرة، قبل نحو خمسة وأربعين عاماً.



عشت في

بغداد عاماً كاملاً مطالع الشباب، توزع

بين عامي 1976 – 197

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