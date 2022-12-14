مستلقيةً على لوح تزلج في المالديف.. وتسبح تحتها أسماك القرش والراي اللاسع!

2022/12/14 | 12:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخيل نفسك مستلقيًا على لوح تزلج على الماء وتحتك تسبح مجموعة من أسماك القرش والراي اللاسع..أمرٌ مهيب، أليس كذلك؟ يوثق رافان أحمد هذا المشهد في جزر المالديف، التي تُعرف بجمال طبيعتها، ومياهها الزرقاء الصافية، وشواطئها الهادئة المنعزلة.

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