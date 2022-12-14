قبل مواجهة

2022/12/14 | 12:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خصصت الصحف الفرنسية حيزا واسعا للحديث وتحليل المباراة التي تجمع بين المنتخبين الفرنسي والمغربي، مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي مونديال قطر 2022.

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