عالية نصيف: إحالة ملف فساد غامض في وزارة الكهرباء الى هيئة النزاهة

2022/12/14 | 12:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النائب عالية نصيف، اليوم الاربعاء، قيامها بإحالة الملف المتضمن معلومات حول تعاقد وزارة الكهرباء مع شركة (STX) الكورية الى هيئة النزاهة لوجود شبهات فساد في هذا العقد الغامض وهدر للمال العام.وقالت نصيف في بيان: إن “دائرة الاستثمارات والعقود … Readmore

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