وفاة زوج الممثلة العراقية الراحلة نادية العراقية

2022/12/14 | 12:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي زوج الفنانة الراحلة نادية العراقية، ومن المقرر تشييع جثمانه عصر اليوم من منطقة الهرم، على أن تستقبل الأسرة العزاء بعد صلاة المغرب مساء اليوم الأربعاء في مسجد الكواكبي بالعجوزة، حسب ما أعلن نجلهما أدهم محروس، عبر حسابه على موقع … Readmore

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