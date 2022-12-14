الأمن الوطني يغلق 26 عيادة ومركزاً طبياً مخالفاً في محافظات عدة

2022/12/14 | 12:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمن الوطني يغلق (٢٦) عيادة ومركزاً طبياً مخالفاً في محافظات عدة •••••••••••••••••••••••• تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظات (الديوانية ، وبابل، وكربلاء المقدسة، وواسط والبصرة) من غلق (٢٦) عيادة ومركزاً طبياً مخالفاً، وإلقاء القبض […]

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