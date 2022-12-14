نيجيرفان بارزاني للسفير البريطاني: الفرصة سانحة لحل مشاكل العراق

2022/12/14 | 12:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني دعم إقليم كوردستان للحكومة العراقية ورئيسها محمد شياع السوداني.جاء ذلك خلال استقبال رئيس إقليم كوردستان، صباح اليوم الأربعاء)، للسفير البريطاني في العراق مارك […]

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