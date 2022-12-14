2022/12/14 | 13:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، إغلاق 26 عيادة ومركزاً طبيا مخالفاً في خمس محافظات.

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