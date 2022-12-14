السوداني يبحث مع القيادة المركزية الأمريكية ملف تدريب القوات العراقية

2022/12/14 | 13:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا والوفد المرافق له، وبحث معه التعاون المشترك وملف تدريب القوات العراقية.

وذكر بيان لمكتب السوداني تلقته (بغداد اليوم) ان " اللقاء بحث في أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين العراق والولايات المتحدة.



حيث أكد السوداني أهمية استمرار العمل المشترك، خاصة في مجال تقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية، التي تخوض المواجهة تجاه الإرهاب بفاعلية ومهنية".

وأشار السوداني بحسب البيان إلى أن "القوات العراقية مصممة على مواصلة العمل من أجل تثبيت الاستقرار والحفاظ على النجاحات المتحققة في الحرب على الإرهاب".

واضاف البيان ان "اللقاء حضره قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال ماثيو ماكفرلن، فضلاً عن السفيرة الأمريكية لدى العراق السيدة آلينا رومانسكي".

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