الآلاف يحتفلون في شوارع بوينس آيرس.. الحلم اقترب

2022/12/14 | 13:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكتظت شوارع وسط العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، بالآلاف يحملون الرايات الزرقاء والبيضاء وهم يشاهدون ليونيل ميسي يقود فريقهم للفوز 3-صفر على كرواتيا والتأهل لنهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر.وتجمعت الجماهير بأعداد غفيرة حول قلب العاصمة، حيث منح ميسي الفريق القادم من أمريكا الجنوبية هدف التقدم من ركلة جزاء مبكرة قبل أن يسجل جوليان ألفاريز هدفين آخرين، وكان الأخير بعد أداء باهر آخر من ميسي.ووضع الفوز الأرجنتين في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل ضد فرنسا أو المغرب، إذ بات الفريق قريباً من لقبه الأول لكأس العالم منذ قيادة الراحل دييجو مارادونا البلاد للبطولة في 1986.وقال المشجع ماوريسيو جاساندريا أثناء احتفاله مع جماهير بوينس آيرس «أنا متحمس لأن النهائي هو الأفضل.



لا يمكننا أن نأمل في المزيد.



إنه شعور رائع كأرجنتيني.



فقط انظر حولك».واعتلى المشجعون محطات الحافلات ومصابيح الشوارع والتماثيل للاحتفال بالفوز مع قرع الطبول ونفخ الأبواق.وقال أحد المشجعين الذي قال إن اسمه أنجيليس «إنه أمر مذهل، إنها فرحة كبيرة.



بالنسبة لجميع الأرجنتينيين، فإن تجربة هذا أمر فريد لا يمكن تفسيره».ومن المرجح أن يكون نهائي الأحد المقبل آخر فرصة لميسي للفوز بكأس العالم.



وحصل اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً على ألقاب وبطولات مع الأندية، لكن نجاحه مع المنتخب الوطني اقتصر على بطولة كأس كوبا أمريكا 2021.وكان ميسي قريباً من الفوز بكأس العالم 2014 لكن الأرجنتين خسرت من ألمانيا 1-صفر في الوقت الإضافي.وقال مارتن دوارتي مشجع يرتدي قميص الأرجنتين «لقد كنا ننتظر لوقت طويل أن يحدث هذا مرة أخرى.



لقد حزنا على الخسارة في النهائي لسنوات، لكن ها نحن مرة أخرى في نهائي جديد.



أنا سعيد ومتحمس».

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