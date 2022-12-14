ارتفاع معظم بورصات الخليج في التعاملات المبكرة

2022/12/14 | 13:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة الأربعاء بعد أن رفعت بيانات التضخم الأمريكية الأقل حدة التوقعات بأن المركزي الأمريكي سيبطئ من وتيرة رفع أسعار الفائدة.وسجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أقل زيادة سنوية في التضخم في نحو عام، وزادت 7.1 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن سجلت ارتفاعاً نسبته 7.7 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول.ومن المتوقع أن يقرر صناع السياسات في المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأربعاء انخفاضاً من 75 نقطة أساس تمسكوا بها منذ يونيو/حزيران.ومن المقرر صدور قرار السياسة النقدية للمركزي الأمريكي في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش ويليه عقد مؤتمر صحفي.وزاد المؤشر السعودي 1.6 في المئة وهو في طريقه لمواصلة مكاسب من الجلسة السابقة عندما تعافى من أدنى مستوى في 20 شهراً، وتلقى الدعم اليوم من ارتفاع نسبته 2.7 في المئة في سهم مصرف الراجحي.وفي قطر، صعد المؤشر 0.2 في المئة بدعم من ارتفاع 1.1 في المئة في بنك قطر الإسلامي.وزاد مؤشر سوق أبوظبي 0.4 في المئة وفي سبيله لكسر سبع جلسات من الخسائر.وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، بعد أن أظهرت بيانات القطاع تراكماً مفاجئاً في مخزونات الخام الأمريكية بالمخالفة لتوقعات المحليين بانخفاضها، مما عزز المخاوف بشأن تراجع الطلب حتى مع تناقص المعروض.

(رويترز)

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