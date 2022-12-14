روسيا تقرض إيران 6 ملايين دولار

2022/12/14 | 13:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت بيانات البنك الدولي، أن موسكو قدمت، وللمرة الأولى منذ نحو 30 عاما، قرضًا لإيران، بلغ بنهاية العام الماضي 6 ملايين دول؛ كما أن جمهورية بيلاروس وبنغلاديش والهند، تحتل المراكز الأولى على قائمة الدول المقترضة من روسيا الاتحادية.

موسكو- سبوتنيك.



ووفقا لتحليلات وكالة “سبوتنيك” لهذه البيانات، اليوم الأربعاء، فإنه، للمرة الأولى منذ تسعينيات القرن الماضي، ظهرت إيران، بنهاية العام الماضي، على قائمة المقترضين من روسيا، بمبلغ 6 ملايين دولار.

وكانت المرة الأخيرة، التي اقترضت فيها إيران من روسيا، عام 1992؛ وبلغ حجم الدين 251.3 ألف دولار.

وبلغ حجم دين بيلاروس 8.5 مليار دولار، بعد أن زاد بنسبة 1.9 بالمئة في عام 2021.

وتأتي بنغلاديش في المرتبة الثانية، حيث زادت ديونها السنوية بمقدار الثلث تقريبًا، من 3.3 مليار دولار لتصل إلى 4.4 مليار دولار.

وتحتل الهند المركز الثالث بالنسبة للدول المقترضة من روسيا؛ حيث زادت ديونها بنسبة 11.7 بالمئة إلى 3.3 مليار دولار.

وتأتي فيتنام في المرتبة الرابعة، وزادت ديونها بنسبة 0.9 بالمئة لتصل إلى 1.5 مليار دولار؛ وصعد اليمن إلى المركز الخامس بديون بلغت 1.17 مليار دولار؛ ليحل محل أفغانستان (1.16 مليار دولار).

وخلال العام الماضي، زادت ديون أوزبكستان، وقفزت التزاماتها المالية أمام موسكو بنسبة 77 بالمئة، لتصل إلى 254.7 مليون دولار.

وزاد دين مصر في عام 2021 بنسبة 63.7 بالمئة إلى 867.2 مليون دولار؛ في حين زاد الدين الباكستاني بنسبة 20.8 بالمئة إلى 86.7 مليون دولار.

وإجمالا، بنهاية العام الماضي، كان على 38 دولة استحقاقات مالية أمام روسيا، بلغت 26.54 مليار دولار؛ وزادت نسبة الدين بـ 7.4 بالمئة.

وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للديون: في قارة آسيا ما مجموعه 12.06 مليار دولار، وفي أوروبا 10 مليار دولار، والشرق الأوسط بـ 3.05 مليار دولار، وأفريقيا بـ 1.35 مليار دولار، ودول من أميركا اللاتينية بـ 86.1 مليون دولار.

سبوتنيك الروسية

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