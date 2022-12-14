2022/12/14 | 13:19 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضابط عراقي يناشد السوداني: أعرف أنني سأقتل بعد هذا الفيديو لكن أريد أن أوصل لك رسالتي (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/14 | 13:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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