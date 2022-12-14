2022/12/14 | 13:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وقائد القيادة المركزية الأمريكية،...

ظهرت المقالة السوداني يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية استمرار العمل المشترك أولاً على المسلة.

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