2022/12/14 | 13:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب...

ظهرت المقالة الحلبوسي يخول النواب الرقابة على أعمال المحافظين أولاً على المسلة.

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