جنايات النجف : السجن (15) سنة بحق احد المجرمين عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة

2022/12/14 | 13:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدرت محكمة جنايات النجف حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق احد المجرمين عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة.وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “المجرم القي القبض عليه في قضاء الكوفة، بعدما ضبطت بحوزته (250) غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة”.وأضاف أن “الحكم بحق المجرم يأتي استنادا لاحكام المادة 28 / اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017”.

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