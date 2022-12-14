استشهاد أمر الفوج الاول باللواء المشاة ٥٩ واثنين من المراتب بانفجار عبوة ناسفة في الطارمية

2022/12/14 | 13:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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خلية الإعلام الأمني================الفريق الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية، يصلان، قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، للوقوف على اسباب وتفاصيل حادث انفجار عبوة ناسفة على قوة أمنية خلال تنفيذها واجب في منطقة الخان بالقضاء ذاته ، مما ادى الى استشهاد أمر الفوج الاول باللواء المشاة ٥٩ واثنين من المراتب ، كما ادى الحادث الى إصابة ضابط واثنين من المراتب.

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