جنايات النجف: السجن (15) سنة بحق احد تجار المخدرات

2022/12/14 | 13:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الاربعاء، حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق احد المجرمين عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة.وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “المجرم القي القبض عليه في قضاء الكوفة، بعدما ضبط بحوزته (250) غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة”.وأضاف أن “الحكم بحق المجرم يأتي […]

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