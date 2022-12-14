العراق وامريكا يبحثان أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين البلدين

2022/12/14 | 13:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – سياسةبحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين البلدين.

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