2022/12/14 | 13:57 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنايات النجف: السجن 15 سنة بحق أحد المتاجرين بالمواد المخدرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/14 | 13:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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