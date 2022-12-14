2022/12/14 | 14:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RVhqFu0PCqE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لقطات حصرية من مكان حريق الوزيرية المنكوبة في بغداد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لقطات حصرية من مكان حريق الوزيرية المنكوبة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).