شاهد بالفيديو.. هل فشل النظام السياسي في حماية سيادة العراق؟

2022/12/14 | 14:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: encMzyqAheg

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