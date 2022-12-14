انجاز حفر البئر النفطي ناصرية 52 في ذي قار

2022/12/14 | 14:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت شركة الحفر العراقية، اليوم الأربعاء، عن إنجاز عمليات حفر البئر النفطية ناصرية /52 في محافظة ذي قار.

وقال مدير عام شركة الحفر العراقية باسم عبد الكريم ناصر في بيان إن "الملاكات الفنية والهندسية في الشركة أنجزت حفر البئر بعمق 2100 متر لتكوين المشرف باستخدام جهاز الحفر 44 IDC ذي القدرة الحصانية 1000 حصان"، مبيناً أن "البئر هي السادسة التي تنجزها الشركة ضمن العقد المبرم مع شركة نفط ذي قار لحفر 20 بئراً نفطية في حقل الناصرية النفطي بالتعاون مع شركة (وذر فورد) لتقديم الخدمات النفطية".

وأضاف أن "الشركة تحرص على تنفيذ الأعمال بما يضمن تطبيق أنظمة الجودة والصحة والسلامة المهنية والبيئة وحسب متطلبات المواصفات القياسية لكون الشركة قد حصلت خلال الشهر الماضي على تجديد المنح لشهادات المطابقة وفق تلك الأنظمة".

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