2022/12/14 | 14:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تسلمت رئيس المجلس التنفيذي لمصرف الإقليم التجاري "RT Bank" ، هميلة عبد الستار گردي، جائزة "فخر العرب" في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وهذه المرة الثالثة على التوالي التي تحصل فيها على الجائزة، عن كونها "شخصية رائدة ومبتكرة في عدة مجالات ابرزها القطاع المصرفي والاقتصادي والاتصالات"، بحسب المنظمين.

أقيمت مراسم توزيع جوائز "فخر العرب"، اليوم الثلاثاء (13 كانون الاول 2022)، في إمارة دبي بدولة الإمارات.

وقالت رئيس مجلس إدارة مصرف الإقليم التجاري، "اتسلّم هذه الجائزة عن القطاع الإداري والاقتصادي والمصرفي، كرائدة في مجال القطاع المصرفي في العراق"، مشيرة الى ان "هذه الجائزة مهمة جدا لي كامرأة كوردية ان اتسلم جائزة فخر العرب".

واوضحت انه "يتم ارسال تقريرنا سنوياً للمؤسسة المانحة للجائزة، تقريري الشخصي وتقرير عن مصرف (RT)، ويجري تدقيق عمل المرشحين والتقارير المرسلة"، مشيرة الى ان "هذه اول مرة يرشح فيها شخص من العراق لثلاث مرات، وأول مرة افوز انا بالجائزة لثلاث سنوات على التوالي".

وعن تأثير هذه الجائزة، قالت عبد الستار ان "هذه الجائزة سيكون لها أثر كبير على مصرف الإقليم التجاري.



البنك المركزي العراقي على علم بتسلّمي للجائزة وهم سعيدون بذلك جدا"، مردفة بأن "مصرف الإقليم التجاري قوي ويتمتع بثقة الناس، هذا يؤثر بشكل كبير.



ومن الضروري توسيع مشاريعنا".

ونوّهت مدير مجلس إدارة بنك الإقليم التجاري الى تركيز جهودهم حول اتمتة المصرف، قائلة: "مشروعنا كبير جداً، هذا البرنامج مفعّل الآن، وبعون الله سيتم إرساله قريباً الى جميع المؤسسات الحكومية"، مبينة ان "هذا أحد اهتمامات رئيس الوزراء ان يتم الاهتمام بالقطاع المصرفي".

تمنح جائزة "فخر العرب" بالتعاون بين الإمارات والولايات المتحدة، في دبي، لأشخاص من جميع دول العالم، لهم دور في قطاعات الاقتصاد، المالي والمصرفي، التنمية الشاملة والمسؤولية الاجتماعية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة .. مصرفية عراقية تحصل على جائزة فخر العرب للمرة الثالثة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة .. مصرفية عراقية تحصل على جائزة فخر العرب للمرة الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).